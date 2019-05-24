Барнаульцев приглашают принять участие в акции "Зеленый марафон"

Жителей Алтайского края и Барнаула приглашают принять участие в забеге "Зеленый марафон", который проводит Сбербанк. Акция состоится 1 июня в 59-ти городах России, география – от Калининграда от Владивостока. Присоединиться к команде марафонцев может каждый.

Что такое "Зеленый марафон"

"Зеленый марафон" – ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году в поддержку Олимпийских игр в Сочи. В этом году марафон пройдет уже в восьмой раз. За все годы в нем приняли участие более 700 тысяч человек.

"Зеленый марафон" по праву стал ярким событием для нашего города, – отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин. – Каждый год мы объединяем любителей спорта и здорового образа жизни на одном большом семейном празднике".

Сколько бежать

Дистанция забега составляет 4,2 км. Бежать могут все: и дети, и взрослые, и пожилые: ограничений нет ни по возрасту, ни по подготовке. Кроме того, в этом году пройдут и инклюзивные забеги.

Что еще интересного будет

Театр кукол "Сказка" покажет участникам забега бесплатный спектакль и мастер-класс по актерскому мастерству, а воспитанников детских домов ждут промоакция и пикник.

Где пройдет "Зеленый марафон" в Барнауле

В Барнауле "Зеленый марафон" пройдет в Парке спорта имени Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 12. Регистрация на забег и работа площадок начинаются в 9:00, в 11:20 стартует детский забег, в 12:00 – массовый.

Что нужно для участия

Все, что нужно для участия – удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте greenmarathon.ru. Присоединяйтесь!