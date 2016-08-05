Барнаульцев принуждают красить заборы и убирать мусор

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Сотрудники администрации вместе с полицейскими и представителями общественности проводят рейды по благоустройству территорий и выявляют нарушителей.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на сей раз в Ленинском районе была проведена проверка санитарного состояния ограждений на участках частных домов на улице Эмилии Алексеевой.

Всего было проверено 42 домовладения. При этом отметим, что этот рейд был повторным. Хозяевам домов указали на то, что они должны покрасить и заменить ограждения, а также убрать с территории крупногабаритный мусор.

Нарушения зафиксированы по пяти адресам. Собственникам придется прийти в администрацию для составления протоколов об административном правонарушении.

Некоторым собственникам предписано избавиться от недостатков в установленный срок, а ряд хозяев уже устранили замечания.