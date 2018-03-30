Барнаульцев призывают сообщать об открытых колодезных люках

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Жителей Барнаула призывают сообщать в водоканал об открытых колодезных люках во избежание нештатных ситуаций, информирует пресс-служба предприятия.

"Из-за сильного промерзания грунта, недостаточной работы замерзшей ливневой канализации во время осадков возрастает нагрузка на систему водоотведения. Талая и дождевая вода вместе с мусором "уходит" в канализационные коллекторы, которые предназначены для транспортировки только хозяйственно-бытовых стоков, из-за чего возможно нарушение их работы, в том числе возникновение засоров, переполнение, затопление колодцев, срыв люков", - отмечают в водоканале.

Также уточняется, что нередко отвечающие за очистку территорий сотрудники управляющих компаний намеренно открывают люки для пропуска воды.

А между тем открытые канализационные колодцы быстро наполняются водой и становятся незаметными, что может спровоцировать нештатную ситуацию.

Передать информацию об открытых люках можно по круглосуточному телефону (3852) 28-22-00, а также отправить сообщение через сайт www.barnaulvodokanal (раздел "Call-центр" - "Подать заявку" - "Открытый/поврежденный колодец").