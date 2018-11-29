Барнаульцев ждет рост платы за тепло и горячую воду с ноября

Плата за тепло и горячую воду увеличится для большинства жителей Барнаула. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

"Жители, чье теплоснабжение обеспечивают локальные котельные, теперь будут платить меньше. Для остальных совокупная плата за тепло и горячее водоснабжение в расчете на стандартную квартиру (площадь 50 кв. метров, трое проживающих) увеличится не более чем на 100 рублей в месяц", — сообщили в мэрии.

Во-первых, это связано с полноценным началом отопительного сезона. А во-вторых, увеличение, а большинство жителей получают тепло и воду именно от ТЭЦ, произошло из-за пересмотра тарифов в связи с появлением единой теплоснабжающей организации.

ЕТО в Барнауле стало АО "Барнаульская генерация".

"В зону ответственности единой теплоснабжающей организации, помимо действующих потребителей, попали потребители МУП "Энергетик" Барнаула, в основном находящиеся на территории Центрального района города. Появление единой теплоснабжающей организации в лице АО "Барнаульская генерация" дает ряд существенных преимуществ для горожан. Одним из них является то, что население города получило единственного поставщика тепловой энергии с мощной производственной базой, профессиональным персоналом с большим опытом оперативного устранения аварий. Эти факторы позволяют гарантировать надежное и качественное теплоснабжение", — сообщили в мэрии.