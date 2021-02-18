Барнаульцев зовут в рабочий день на "Спортивные выходные"

В Барнауле продолжается акция "Спортивные выходные". Правда, в этот раз она запланирована на рабочий день – субботу, 20 февраля.

Горожане смогут заняться фитнесом. Как сообщает пресс-центр мэрии, акция будет действовать с 14 до 16 часов в следующих спортзалах:

сеть фитнес-клубов ST GYM (бесплатно);

фитнес-клуб "Рекорд" @record_sport22 (бесплатно);

сеть тренажерных залов "Рельеф" (бесплатно);

сеть фитнес-клубов К2 Sport (бесплатно);

сеть клубов "Магис Спорт" (разовый пропуск за 350 рублей);

сеть тренажерных залов Hardcore Gym (разовый пропуск за 100 рублей);

фитнес-клуб NEF (разовый пропуск 300 рублей).

Подчеркивается, что уже действующие члены клубов не смогут принять участие в акции.

"Спортивные выходные" стартовали в Барнауле с конца января. В рамках акции горожане могут бесплатно заниматься спортом. Так, у барнаульцев уже была возможность покататься на льду "Карандин-Арены" и "Титов-Арены", поиграть в футбол в манеже "Темп" и т.д.

Напомним, нынешняя неделя – единственная длинная рабочая в 2021 году. Затем россиян ждет трехдневный отдых. Выходными станут 21-23 февраля из-за переноса рабочего дня 22 февраля на субботу, 20 февраля.