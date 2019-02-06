Барнаульцу дали 11 лет за убийство женщины, которая попросила у него милостыню

Суд приговорил жителя Барнаула к длительному сроку лишения свободы за убийство женщины, которая попросила у него дать милостыню.

В краевом управлении Следственного комитета уточняют, что на скамье подсудимых оказался 31-летний горожанин, ранее отбывавший наказание за тяжкое преступление.

"Следствием и судом установлено, что вечером 22 августа 2018 года на бульваре 9 Января в городе Барнауле к мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, подошла 60-летняя женщина, которая попросила милостыню. Несмотря на отказ, пенсионерка продолжила свои просьбы, чем разозлила прохожего. Он достал нож и нанес ей в область грудной клетки не менее четырех ударов, от которых потерпевшая скончалась на месте", – уточняют обстоятельства преступления в СКР.

В итоге суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.