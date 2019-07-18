Барнаульцу на полтора года заблокировали возможность оплатить проезд

Житель Барнаула по имени Олег рассказал паблику "Инцидент Барнаул", как он вначале оплатил проезд наличными, потом за этот же проезд деньги списались со счета, а после он и вовсе якобы попал в "черный список" "Горэлектротранса".

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Прочее Оплата проезда картой банка в Барнауле станет доступна с 4 февраля, но не везде

"Еду в трамвае. Пытаюсь оплатить проезд по карте Сбербанка. Платеж не проходит. Ни по NFC, ни по чипу, ни по магнитной ленте. Рассчитался наличными. Проверил - деньги на карте есть. Карта не заблокирована. Могу снимать деньги в банкомате и оплачивать связь через "Сбербанк.Онлайн". В отделении Сбербанка консультант сразу спросил: "А не было ли такого, что вы пытались оплатить проезд в транспорте картой, на которой не было денег?" Вспоминаю: да, три дня назад я таким образом узнал, что деньги на карте закончились. Платеж не прошел, пришла SMS "Недостаточно средств". Оплатил проезд наличными. Вышел. В банкомате закинул деньги, и тут же списалось еще 23 рубля. Отлично, блин! Два раза за один проезд оплатил", - рассказал Олег.

По его словам, в Сбербанке консультант рассказал ему, что история с двойной оплатой и не позволила оплатить проезд. Далее он пересказывает диалог:

- А, ну вот поэтому и не получилось оплатить. Теперь вы не можете рассчитываться картами в городском транспорте.

- То есть, как это? Почему?

- Система подумала, что вы хотели проехать бесплатно. Это классифицируется как мелкое хулиганство.

- Чего? Да у меня просто деньги на карте закончились! Я ведь наличными оплатил! И потом еще 23 рубля автоматически списались, когда я деньги на карту закинул. Что это за бред вообще? Мне что теперь из-за этого новую карту оформлять?

- Это не поможет. Вы заблокированы не по номеру карты, а по паспортным данным. Как я уже сказал, вы больше не можете оплачивать проезд в городском транспорте по банковским картам. Только наличными.

- Что это вообще за дела? Я что теперь - преступник? Да я заплатил за эту поездку в два раза больше! Наличными и с карты еще автоматически списалось после пополнения.

После этого диалога, как рассказал мужчина, ему предложили написать заявление. Однако навряд ли это можно назвать быстрым выходом из ситуации.

"Олег Игоревич, вам будет разрешено использовать банковские карты для оплаты проезда в городском общественном транспорте через 1,5 года, начиная с завтрашнего дня", - процитировал мужчина слова консультанта.

Он также уточнил, что с деньгами на оплату проезда в общественном транспорте у него проблем нет, а езда "зайцем" никогда не входила в список его хобби. И теперь он не понимает, как ему относиться к этой ситуации.