Барнаульцы боятся получить куском льда по голове

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали об опасно свисающих с жилого дома кусках льда. В любой момент они могут рухнуть на голову прохожим.

"Эта дичь происходит ежегодно. Две недели звоним в администрацию Октябрьского района, реакции ноль. Двое суток назад закрыли лентой, и на этом все. На этом участке дороги обхода нет! Пешком в окружную обойти невозможно. Тротуары не чищеные, все обледенелое", – написал один из подписчиков в сообществе Barnaul 22.

По словам автора сообщения, у дома по адресу Цеховая, 19, для пешеходов нет возможности пройти безопасно. Людям приходится выбирать между проезжей частью и нависающим с крыши льдом.

Ранее стало известно, что жители краевой столицы, заметившие сугробы или свисающие с крыши сосульки, смогут сделать фотографию и отправить ее с помощью мессенджера WhatsApp. Об этом заявили представители проекта "Народный контроль" в Барнауле.