Барнаульцы делятся фотографиями утреннего тумана в соцсетях

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула делятся в соцсетях фотографиями тумана, окутавшего город в четверг утром, 28 апреля.

"В Барнауле туман! Будьте аккуратны на дороге!" – делятся подписчики паблика Barnaul 22.

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Между тем, как сообщили ИА "Амител" в справочной аэропорта Барнаула, туман не нарушил работы предприятия.

"У нас, в районе аэропорта, тумана нет. Все самолеты вылетают/прилетают по расписанию", – сообщили на аэровокзале.

Как сообщалось ранее, на четверг, 28 апреля, синоптики передают дожди в отдельных районах Алтайского края. Столбики термометров днем задержатся на отметке +11..+16 градусов. В ночь на пятницу, 29 апреля, температура опустится до 0...+5 градусов, при прояснении в западных районах на почве возможны заморозки до 0...-2 градусов.

Ветер в четверг будет дуть северо-западный, 3-8 м/с, с усилением до 10-15.