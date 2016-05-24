Барнаульцы избавляются от домашних черепах, подкидывая их в зоопарк

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Жители Барнаула избавляются от своих домашних черепах, подбрасывая их в зоопарк, сообщают во вторник, 24 мая, "Вести 22".

Так, думая, что рептилии весьма неприхотливы, горожане приобретают их, приносят домой и уже только потом понимают, что черепахи требуют особого ухода и внимания.

В итоге недобросовестные хозяева попросту избавляются от питомцев, подбрасывая их в зоопарк.

Как отмечает директор зоопарка Сергей Писарев, такое происходит не первый год.

"Приносят их тихонечко, в сумочке, никого не предупреждая, бросают в водоем. И за летний период времени у нас появляется более десятка черепах, которые были принесены людьми и брошены здесь, в зоопарке", – говорит Сергей Писарев.