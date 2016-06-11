Барнаульцы массово бросились на пляж и проигнорировали запрет на купание

Фото: Вячеслав Мельников

Жители Барнаула в субботу, 11 июня, отправились на городской пляж, а многие из них проигнорировали запрет на купание.

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Прочее Барнаульский пляж открыт: загорать можно, купаться нельзя. Фото

Об это сообщает корреспондент портала Amic.ru, ставшая очевидицей массовых купаний горожан.

"На городском пляже просто море людей, вся береговая линия забита народом. Народ расположился и за пределами территории пляжа. Многие купаются", - отмечает корреспондент.

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Напомним, что официальное открытие городского пляжа на острове Помазкин состоялось накануне, 10 июня. Пляж получил разрешение на прием отдыхающих, которым, однако, пока что разрешили загорать.

Вето на купание действует по причине высокого уровня воды в Оби и ее повышенной мутности.

