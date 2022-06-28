Оператор связи рассказал, как получать по 50 Гб интернета каждый месяц за подключение семьи к своему тарифу

Оператор билайн запускает акцию «Семейный бонусный пакет 50 Гб». На протяжении 12 месяцев абоненты, которые решили делиться с семьёй мобильным интернетом или всеми пакетами услуг, будут получать дополнительный пакет трафика. Для этого достаточно подключить близких к своему тарифу с помощью услуг «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.

«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. А с «Дели ВСЁ», помимо интернета, можно также делить звонки и SMS. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.

Акция доступна только для новых абонентов билайн. Пакет 50 Гб будет предоставлен вне зависимости от количества подключённых дополнительных номеров.

Подробнее об акции читайте на сайте билайн.