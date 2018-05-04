Барнаульцы могут помочь ветеранам в рамках марафона "Спасибо за победу!"
Любой желающий может лично поздравить ветеранов
Благотворительный марафон "Спасибо за победу", который Медиагруппа FM-Продакшн проводит четвертый год подряд, продолжает череду добрых дел. К марафону уже присоединились многие жители края и компании региона. В преддверии Дня Победы вы тоже можете принять участие в нем и поздравить ветеранов с праздником.
Как это сделать? Можно до 9 мая забрать продуктовый набор в благотворительном фонде "Облака" и доставить ветеранам ВОВ, тыла, блокадникам.
Благотворительный фонд "Облака":
г. Барнаул, ул. М. Горького, 45
часы работы: с 9 до 18 часов в будние дни
5, 6 мая специально для участников марафона фонд "Облака" работает с 10 до 18 часов
Напомним, цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные средства сформированы продуктовые наборы, которые адресно доставят ветеранам накануне празднования Дня Победы.
Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом: вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:
- пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;
- ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.
Если у вас нет возможности самостоятельно купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за победу!"
Благотворитель может перечислить деньги на счет.
Для физических лиц:
№ карты: 676196000326113298
Счет получателя: 40817810002147813364
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК
г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893
БИК 040173604
Кор/сч: 30101810200000000604
Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402
Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Яндекс-кошелек:
номер счета 410011846924384
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"
Для юридических лиц:
ИП Басина Наталья Борисовна
ИНН: 222502342948
Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ
Р/сч: 40802810402000000188
Кор/сч: 3010181020000000604
БИК: 040173604
Получатель: Басина Наталья Борисовна
Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".