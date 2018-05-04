Барнаульцы могут помочь ветеранам в рамках марафона "Спасибо за победу!"

Благотворительный марафон "Спасибо за победу", который Медиагруппа FM-Продакшн проводит четвертый год подряд, продолжает череду добрых дел. К марафону уже присоединились многие жители края и компании региона. В преддверии Дня Победы вы тоже можете принять участие в нем и поздравить ветеранов с праздником.

Как это сделать? Можно до 9 мая забрать продуктовый набор в благотворительном фонде "Облака" и доставить ветеранам ВОВ, тыла, блокадникам.

Благотворительный фонд "Облака":

г. Барнаул, ул. М. Горького, 45

часы работы: с 9 до 18 часов в будние дни

5, 6 мая специально для участников марафона фонд "Облака" работает с 10 до 18 часов

Напомним, цель марафона — оказать поддержку и помощь ветеранам Барнаула. На собранные средства сформированы продуктовые наборы, которые адресно доставят ветеранам накануне празднования Дня Победы.

Принять участие в благотворительном марафоне можно следующим образом: вы можете закупить сами продуктовый набор по списку, который опубликован в группе во "ВКонтакте", и привезти его по адресам в Барнауле:

пр. Социалистический, 109, офис FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

ул. Гвардейская, 1/1, Медиагруппа FM-Продакшн, график работы с 9:00 до 18:00;

ул. Горького, 45, 16 кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Если у вас нет возможности самостоятельно купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за победу!"

Благотворитель может перечислить деньги на счет.

Для физических лиц:

№ карты: 676196000326113298

Счет получателя: 40817810002147813364

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ N 8644 ПАО СБЕРБАНК

г. БАРНАУЛ ИНН 7707083893

БИК 040173604

Кор/сч: 30101810200000000604

Код подразделения банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов) 44864402

Адрес подразделения Банка: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а.

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Яндекс-кошелек:

номер счета 410011846924384

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"

Для юридических лиц:

ИП Басина Наталья Борисовна

ИНН: 222502342948

Банк: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК Г. БАРНАУЛ

Р/сч: 40802810402000000188

Кор/сч: 3010181020000000604

БИК: 040173604

Получатель: Басина Наталья Борисовна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".