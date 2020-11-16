Барнаульцы могут следить за очисткой снега в режиме онлайн

Система ГЛОНАСС позволяет наблюдать за работой снегоуборочной техники в Барнауле в режиме онлайн, сообщает пресс-служба мэрии.

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Прочее 125 единиц снегоуборочной техники выйдут ночью на дороги Барнаула

Город обслуживает 241 единица специализированной техники. Ее передвижение можно отслеживать на карте города по ссылке.

Стоит отметить, что информация на экран выводится только о тех машинах, которые заняты в уборке улиц от снега.

Находящаяся в структурных подразделениях дорожной службы техника на карте не отмечается. Также не выводятся на карте данные о спецтехнике, водители которой отдыхают в обеденное время или между сменами.

"Работа дорожников организована в две смены. Дневная смена с понедельника по четверг длится с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов, перерыв на обед – с 12:00 до 12:48. Ночная смена продолжается с 23:00 до 8:00, перерыв – с 3:00 до 3:48", – уточнили в городской администрации.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых спрогнозировала, когда в Алтайском крае установится постоянный снежный покров.

По средним многолетним значениям это происходит в первой декаде ноября (в первые десять дней месяца). А если это происходит на два-три дня раньше или позже, отклонением от нормы не считается, пояснили в алтайском ЦГМС.