Барнаульцы могут выиграть билеты на юбилейный концерт группы "ПилОт"

19 октября 2019 года при поддержке Нашего Радио Барнаул состоится концерт группы "ПилОт", посвященный 15-летию альбома "Рыба, крот и свинья".

Пластинка увидела свет в 2004 году и до сих пор является основной в дискографии команды, а ее главные песни вот уже 15 лет неизменно звучат не только на каждом концерте "ПилОта", но и в сердцах слушателей. Композиции этого музыкального полотна объединены в общую концепцию со стихотворениями Ильи Чёрта, более полно раскрывающими замысел альбома. Поэтому можно смело утверждать, что "Рыба, крот и свинья" – цельный творческий продукт с особенным настроением.

Ежедневно в эфире Нашего Радио Барнаул 106.4 FM в программе "Щас спою" с 15:00 до 16:00 вы можете принять участие в розыгрыше билетов на концерт любимой группы.

Место проведения концерта: Бар Che Guevara

Начало в 19:00