Барнаульцы обеспокоены тем, как ухаживают за сквером Химиков

Люди просят обратить внимание на брошенную общественную зону

7 июня 2021, 15:46, Илья Звягинцев

Жительница города в сообществе Barnaul22 попросила обратить внимание на сквер Химиков. По словам женщины, парк превращается в заросшую территорию, которую используют для распития спиртного.

"В этом году его передали на обслуживание в Горзеленхоз, но они его совсем не обслуживают. Траву не косят, мусор не вывозят, кругом грязь. Обращение к ним с жалобой ситуацию не меняет. Также обращалась и в администрацию. В ответ: "Это не к нам, мы за это не отвечаем". Трава местами уже по шею. Сквер с каждым днём напоминает всё больше непроходимые джунгли", – пишет подписчица сообщества.

Ещё одна проблема – молодежь, которая пьёт спиртное и ломает элементы декора. По словам горожан, такое со сквером происходит впервые.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Южного обеспокоены тем, как идёт реконструкция сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас здесь ведутся активные работы. Люди боятся, что рабочие выпилят здоровые деревья.

Жители посёлка Южный беспокоятся, что на месте сквера появится

Жители посёлка Южный беспокоятся, что на месте сквера появится "плешь"

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