Барнаульцы обеспокоены тем, как ухаживают за сквером Химиков

Жительница города в сообществе Barnaul22 попросила обратить внимание на сквер Химиков. По словам женщины, парк превращается в заросшую территорию, которую используют для распития спиртного.

"В этом году его передали на обслуживание в Горзеленхоз, но они его совсем не обслуживают. Траву не косят, мусор не вывозят, кругом грязь. Обращение к ним с жалобой ситуацию не меняет. Также обращалась и в администрацию. В ответ: "Это не к нам, мы за это не отвечаем". Трава местами уже по шею. Сквер с каждым днём напоминает всё больше непроходимые джунгли", – пишет подписчица сообщества.

Ещё одна проблема – молодежь, которая пьёт спиртное и ломает элементы декора. По словам горожан, такое со сквером происходит впервые.

Ранее сообщалось, что жители посёлка Южного обеспокоены тем, как идёт реконструкция сквера. В прошлом году он попал в программу благоустройства, а сейчас здесь ведутся активные работы. Люди боятся, что рабочие выпилят здоровые деревья.