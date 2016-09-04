Барнаульцы обрадовались новому детскому игровому комплексу в центре города

Фото: vk.com/barneos22

Жители Центрального района Барнаула обрадовались появлению детского игрового комплекса. Один из горожан опубликовал в группе Barnaul 22 "ВКонтакте" фото площадки и отметил, что не знает, кого за нее благодарить.

"Почему-то никто не пишет о замечательном игровом комплексе, за который жители <...> не знают, кого благодарить", - гласит подпись к сообщению.

Барнаулец отметил, что дети очень обрадовались новой постройке. По его словам, площадку возвели за четыре дня.

Житель краевой столицы уточнил, что она находится на проспекте Красноармейском, рядом с фонтаном между ТЦ "Гуливер" и ТРЦ "Сити-Центр".