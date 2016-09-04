Барнаульцы обрадовались новому детскому игровому комплексу в центре города
По словам местных жителей, площадка была построена за 4 дня. Она находится на проспекте Красноармейском
4 сентября 2016, 14:22
Фото: vk.com/barneos22
Жители Центрального района Барнаула обрадовались появлению детского игрового комплекса. Один из горожан опубликовал в группе Barnaul 22 "ВКонтакте" фото площадки и отметил, что не знает, кого за нее благодарить.
"Почему-то никто не пишет о замечательном игровом комплексе, за который жители <...> не знают, кого благодарить", - гласит подпись к сообщению.
Барнаулец отметил, что дети очень обрадовались новой постройке. По его словам, площадку возвели за четыре дня.
Житель краевой столицы уточнил, что она находится на проспекте Красноармейском, рядом с фонтаном между ТЦ "Гуливер" и ТРЦ "Сити-Центр".
Комментарии
Новости партнеров