Барнаульцы обратились к уполномоченному по правам человека из-за бродячих собак

Жители Барнаула пожаловались уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину по поводу бездомных собак, которые живут около свалки. Жильцы неоднократно обращались в службу отлова, однако после каждого выезда специалистов стая животных продолжала спокойно жить возле площадки и пугать людей.

Как отметил уполномоченный на своей странице в Instagram, ему постоянно поступают жалобы на засилье бродячих собак и бездействие в таких случаях муниципальных властей. Стаи бездомных животных держат в страхе жителей отдельных районов Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новоалтайска, Рубцовска и Тальменки.

Обращение к Ларину поступило от жителей одного из микрорайонов Барнаула. Они отметили, что обращались в службу отлова, однако приезд специалистов никак не влияет на ситуацию.

"В интересах заявителей был направлен запрос в администрацию города Барнаула, в полученном ответе говорилось, что по указанному в обращении адресу специалисты службы не смогли обеспечить гуманный отлов, а после повторного вызова и вовсе не нашли на придомовой территории бродячих животных", – пишет уполномоченный.

При этом выезд на место сотрудника аппарата Ларина показало, что в указанном месте действительно есть агрессивные бездомные собаки, которые представляют угрозу для местных жителей.

Уполномоченный подготовил повторный запрос на имя мэра Барнаула Вячеслава Франка и отметил, что вопрос с бездомными животными остаётся на его контроле.