Барнаульцы обсуждают забравшихся на рекламный щит детей

Фото: Анастасия Степанова / vk.com/barneos22

Жительница Барнаула выразила обеспокоенность поведением детей, которые залезли на самый верх рекламного щита. Сообщение об этом она разместила в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".

По ее словам, дети, которым на вид около 10 лет, забрались на самую верхушку конструкции, сидели и висели там, а также громко кричали.

Фотографии вызвали бурный отклик в соцсетях. Одни отметили, что "зато дети не у компьютера сидят", другие вспомнили про свою молодость и, в том числе, прыжки по гаражам. Также барнаульцы подчеркнули, что к рекламному щиту должен быть закрыт доступ.