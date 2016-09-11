Барнаульцы обсуждают забравшихся на рекламный щит детей
Жителей краевой столицы обеспокоили 10-летние ребята, забравшиеся на верхушку рекламного щита
11 сентября 2016, 09:26
Фото: Анастасия Степанова / vk.com/barneos22
Жительница Барнаула выразила обеспокоенность поведением детей, которые залезли на самый верх рекламного щита. Сообщение об этом она разместила в группе Barnaul 22 "ВКонтакте".
По ее словам, дети, которым на вид около 10 лет, забрались на самую верхушку конструкции, сидели и висели там, а также громко кричали.
Фотографии вызвали бурный отклик в соцсетях. Одни отметили, что "зато дети не у компьютера сидят", другие вспомнили про свою молодость и, в том числе, прыжки по гаражам. Также барнаульцы подчеркнули, что к рекламному щиту должен быть закрыт доступ.
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