Барнаульцы опасаются демонтажа самолета на улице Шумакова

Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают работы, производимые у самолета, установленного на улице Шумакова.

Фото, на котором зафиксирован данный процесс, опубликовано в сообществе Barnaul 22. "Взлетная - Шумакова. Видимо, решили все-таки поставить двигатель на самолёт. Скоро взлетаем", - таким комментарием сопровождает снимок автор заметки.

Некоторые горожане опасаются, что самолет, который уже давно является одним из негласных символов Индустриального района Барнаула, демонтируют.

"Неужели демонтируют...зачем???", "Будем искренне надеяться, что реставрируют и поставят на место", "Может, просто реставрация и вернут на место", - пишут горожане.

В пресс-центре городской администрации порталу Amic.ru рассказали, что, по информации комитета по благоустройству, о демонтаже самолета речи не идет. Оперативно получить комментарий у пресс-секретаря администрации Индустриального района о том, что же за работы ведутся рядом с данной конструкцией, не удалось.