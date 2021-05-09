Барнаульцы отмечают День Победы песнями и плясками. Фото и видео

Жители и гости Барнаула принимают активное участие в торжествах по случаю 76-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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Прочее Как в Барнауле проходит Парад Победы. Фоторепортаж

Популярностью пользуются площадки, где звучит громкая музыка. И взрослые, и дети задорно танцуют под песни, которые поднимали боевой дух защитникам Родины во время войны.

Одна из "танцплощадок" расположилось на проспекте Социалистическом неподалёку от площади Сахарова. Неизменный участник музыкального репертуара этого летнего дня – "Катюша".

Напомним, наиболее массовым мероприятием 9 мая в столице Алтайского края стал парад Победы. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.