Барнаульцы почтили память жертв политических репрессий

фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

День памяти жертв политических репрессий прошел в Барнауле 30 октября. На площади Свободы у одноименного памятника почтили память и возложили цветы десятки барнаульцев. Участники в ходе церемонии вспомнили своих родственников, погибших в этот кровавый советский период.

Дата была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

18 октября 1991 года было принято Постановление Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий", после которого 30 октября стало официально признанным днём памяти.