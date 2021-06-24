Барнаульцы поделились фотографиями "бомбического неба"
Радуга в сочетании с рассветом подарила местным жителям необычные тона
24 июня 2021, 13:27, Роман Кильмяшкин
Жители Барнаула обратили внимание, что утром 24 июня небо было особенно красивым. Восходящее солнце в сочетании с радугой и тучами на небе окрасили наблюдаемую картину в необычные тона.
"Бомбическое небо сегодня в пять часов утра над Барнаулом", – говорится в посте паблика Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
В доказательство этого утверждения опубликовали фотографии подписчиков.
Отметим, что периодически над краевой столицей наблюдают и другие красивые явления. Например, вечером 5 мая был отчётливо виден эффект гало.
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