Барнаульцы поделились фотографиями "бомбического неба"

Жители Барнаула обратили внимание, что утром 24 июня небо было особенно красивым. Восходящее солнце в сочетании с радугой и тучами на небе окрасили наблюдаемую картину в необычные тона.

"Бомбическое небо сегодня в пять часов утра над Барнаулом", – говорится в посте паблика Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

В доказательство этого утверждения опубликовали фотографии подписчиков.

Отметим, что периодически над краевой столицей наблюдают и другие красивые явления. Например, вечером 5 мая был отчётливо виден эффект гало.