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Барнаульцы пожаловались на гигантскую лужу, из-за которой не добраться до школы

12 сентября столица Алтайского края страдает от последствий дождя

12 сентября 2023, 14:31, ИА Амител

Кадр: "В курсе 22"
Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле пожаловались на огромную лужу, разлившуюся после дождя на пересечении улицы 65 лет Победы и 280-летия Барнаула.

"Ни пройти, ни проехать! Детям нет возможности пройти в школу и родителям нет теперь возможности их привести!" – рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".

В комментариях люди отметили, что такая проблема характерна сегодня не только для этого места:

  • "Такая беда во всем городе".
  • "Да так везде. В частном секторе в тысячу раз хуже".

Ранее сообщили, что в Барнауле из-за дождя вход в школу № 68 превратился в озеро, а в Бийске после ливня и вовсе затопило автовокзал.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 6

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Гость

14:56:06 12-09-2023

все такие нежные стали

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Гость

15:02:58 12-09-2023

Истинные скрепы

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Гость

15:24:55 12-09-2023

По Партизанской от Челюскинцев к Ядринцева вода на капот заливалась(

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Гость

15:33:03 12-09-2023

Это нормально, что ребенок с мокрыми ногами будет сидеть на уроках? Кто отвечает за ливневки в городе? Воду можно как-нибудь откачать?

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Гость

16:43:26 12-09-2023

Гость (15:33:03 12-09-2023) Это нормально, что ребенок с мокрыми ногами будет сидеть на ... С мокрыми ногами - не нормально. Ходить по лужам - нужно надевать резиновые сапоги. Так же, как зимой нужно носить ботинки или валенки, т.к. на улице холодно и снег.

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Гость

10:02:29 13-09-2023

Этим Барнаульцам лишь бы на что-то жаловаться. То на власть то на лужу.

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