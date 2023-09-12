Барнаульцы пожаловались на гигантскую лужу, из-за которой не добраться до школы
12 сентября столица Алтайского края страдает от последствий дождя
12 сентября 2023, 14:31, ИА Амител
Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле пожаловались на огромную лужу, разлившуюся после дождя на пересечении улицы 65 лет Победы и 280-летия Барнаула.
"Ни пройти, ни проехать! Детям нет возможности пройти в школу и родителям нет теперь возможности их привести!" – рассказали в телеграм-канале "В курсе 22".
В комментариях люди отметили, что такая проблема характерна сегодня не только для этого места:
- "Такая беда во всем городе".
- "Да так везде. В частном секторе в тысячу раз хуже".
Ранее сообщили, что в Барнауле из-за дождя вход в школу № 68 превратился в озеро, а в Бийске после ливня и вовсе затопило автовокзал.
14:56:06 12-09-2023
все такие нежные стали
15:02:58 12-09-2023
Истинные скрепы
15:24:55 12-09-2023
По Партизанской от Челюскинцев к Ядринцева вода на капот заливалась(
15:33:03 12-09-2023
Это нормально, что ребенок с мокрыми ногами будет сидеть на уроках? Кто отвечает за ливневки в городе? Воду можно как-нибудь откачать?
16:43:26 12-09-2023
Гость (15:33:03 12-09-2023) Это нормально, что ребенок с мокрыми ногами будет сидеть на ... С мокрыми ногами - не нормально. Ходить по лужам - нужно надевать резиновые сапоги. Так же, как зимой нужно носить ботинки или валенки, т.к. на улице холодно и снег.
10:02:29 13-09-2023
Этим Барнаульцам лишь бы на что-то жаловаться. То на власть то на лужу.