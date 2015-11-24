Барнаульцы пожаловались ЛДПР на пивной магазин в доме

Жители улицы Воровского в Барнауле пожаловались депутату фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собраниина пивной магазин в одном из жилых домов.

''Обманным путем, введя жителей нашего дома в заблуждение, были собраны подписи для переноса двери с торца дома во двор, якобы для парикмахерской. Позже оказалось, что помещение оборудовано для продажи пива. Бар работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 24:00, а в выходные до 02:00, пиво продается на вынос после 21:00 – нарушение закона'', – говорится в обращении инициативной группы жильцов.

Людям мешает шум при разгрузке товара, а еще они опасаются, что недалеко от детской площадки находятся нетрезвые и курящие люди.

Андрей Евгеньевич сообщил ИА ''Амител'', что направил обращение в краевую прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и принять меры.

Кстати, в среду, 25 ноября, на очередной сессии краевого парламента будет рассматриваться вопрос о закрытии пивных магазинов и баров в многоквартирных жилых домах. С инициативой выступило региональное отделение партии ЛДПР.

''Федеральный закон позволяет регионам устанавливать подобные ограничения. Этим правом уже воспользовались в Москве, Приморском крае, Новосибирской области, республиках Алтай и Мордовия и т. д. Статистика показала, что количество выпитого алкоголя там заметно сократилось. Подобные обращения от барнаульцев и жителей других городов ясно дают понять – наш закон необходимо принимать как можно скорее'', – заявил Щукин.