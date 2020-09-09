Барнаульцы пожаловались на гигантские пробки во дворе

Жители Барнаула пожаловались на огромные пробки прямо у въезда во двор дома № 115 на улице Взлетной. Снимок затора опубликовали в паблике "Черное и Белое Барнаул" в Instagram.

По словам жильцов близлежащих домов, в часы пик можно простоять у двора около часа, прежде чем удастся заехать и припарковать автомобиль.

Барнаульцы утверждают, что виной тому слабо развитая дорожная инфраструктура – на четыре 17-этажных высотки приходится только один въезд.

"Разве нельзя было сначала дорогу построить, вместе с домами, а не сначала заселять народ, а потом строить дорогу", – возмущается один из жильцов.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле на пересечении улиц Власихинской и Попова досрочно завершили ремонт трамвайного переезда, где из-за проводимых работ скапливались гигантские пробки.