Барнаульцы пожаловались на опасную для детей дорогу, где часто происходят ДТП

Барнаульцы пожаловались на опасную дорогу по проспекту Энергетиков, по которой люди ходят рядом с проезжающими машинами. Дети часто идут в школу по этому участку, сообщает Barnaul22.

Жители квартала "Времена года" рассказали, что на этой дороге часто происходят ДТП. Один из них опубликовал видео с проспекта Энтузиастов. На кадрах можно увидеть, как прохожие в темноте плутают среди проезжающих машин, потому что им больше негде пройти.

Особенно горожане беспокоятся за детей, которые ходят в школу по этой дороге. Некоторые из них учатся во вторую смену, поэтому также вынуждены в темноте уворачиваться от машин.

По словам жителей, в сухой сезон ходить по дороге более безопасно. Но после начала дождей пешеходам некуда отойти с опасного участка, так как с одной стороны авто паркуются, а с другой – ездят.

Горожане обращались в администрацию Барнаула, но им не помогли. Чиновники заявили, что знаки "Остановка" и "Парковка" не предусмотрены на этом участке улицы.

Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске водитель полицейского автомобиля едва не сбил людей на пешеходном переходе. Он ехал с включёнными мигалками.