Барнаульцы пожаловались на разбитый после ремонта теплосетей тротуар

Пешеходам приходится идти по проезжей части

10 августа 2020, 09:18, Илья Звягинцев

Жители Барнаула рассказали о неприятных последствиях ремонта на теплосетях. Например, на Северо-Западной от тротуара почти ничего не осталось. 

"Все лето меняли трубы на теплотрассе. После ремонта тротуар оставили в ужасном состоянии, и никто ничего не восстанавливает. Светофора тоже нет, приходится ориентироваться на другие, что на перекрестке", – написала местная жительница.

По словам горожанки, пройти по остаткам тротуара почти невозможно и женщины с колясками вынуждены обходить поврежденный участок по проезжей части. 

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле отремонтируют более 40 тротуаров. Надеемся, что на этот власти тоже обратят внимание. 

Более 40 тротуаров отремонтируют в Барнауле до конца августа

Более 40 тротуаров отремонтируют в Барнауле до конца августа

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