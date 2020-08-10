Барнаульцы пожаловались на разбитый после ремонта теплосетей тротуар

Жители Барнаула рассказали о неприятных последствиях ремонта на теплосетях. Например, на Северо-Западной от тротуара почти ничего не осталось.

"Все лето меняли трубы на теплотрассе. После ремонта тротуар оставили в ужасном состоянии, и никто ничего не восстанавливает. Светофора тоже нет, приходится ориентироваться на другие, что на перекрестке", – написала местная жительница.

По словам горожанки, пройти по остаткам тротуара почти невозможно и женщины с колясками вынуждены обходить поврежденный участок по проезжей части.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле отремонтируют более 40 тротуаров. Надеемся, что на этот власти тоже обратят внимание.