Барнаульцы пожаловались на разбитый тротуар, который не ремонтируют много лет

Жители Барнаула в социальных сетях жалуются на тротуар, по которому невозможно ходить. Глубокие ямы в покрытии не могут залатать уже очень давно.

"Отрезок тротуара по ул. Э. Алексеевой от Смирнова до Тимуровской много лет находится в таком плачевном состоянии. Причём он односторонний. На другой стороне дороги – забор сквера. Люди по газону обходят этот отрезок пешеходной зоны", – написали горожане в сообществе Barnaul22.

На опубликованных фотографиях местные жители показали, что рядом с разбитым тротуаром появилась стихийная тропинка. Люди предпочитают ходить по газону, а не по разбитому асфальту.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Смоленской в барнаульском посёлке Авиатор начали строить тротуар, его общая площадь составит более 200 квадратных метров.