Барнаульцы пожаловались на трудный проезд по мосту возле улицы Кутузова

Барнаульцы пожаловались на затруднённый проезд по мосту через Пивоварку перед улицей Кутузова. По словам автомобилистов, уже несколько лет на стыке между переправой и дорогой есть перепад по высоте.

В публикации в сообществе Barnaul 22 автор отметил, что по дороге проходит несколько маршрутов автобусов, а водителям приходится почти останавливаться, чтобы "взобраться на мост". При этом, по его словам, власти никак не реагируют на ситуацию.

"Да, стыки ни на мостах, ни на переездах трамвайных наши дорожники ещё не научились делать... Где же их нанотехнологии?" – пишет он.

В комментариях ответ дала администрация города из официального аккаунта – по сообщению пресс-центра, работы на участке запланированы уже в 2021 году.