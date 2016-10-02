Барнаульцы прошли по стропе между 50-метровыми высотками на Малахова. Видео

Фото: vk.com/barneos22

В воскресенье, 2 октября, барнаульцев обеспокоили люди, которые ходили по стропе между двумя 50-метровыми высотками на улице Малахова. Соответствующая запись появилась в группе Barnaul22 "ВКонтакте".

Автор отметил, что группа людей "забралась на крышу высотки и выполняет непонятные опасные действия".

Как оказалось, это было организованное мероприятие - слэклайн или хождение по стропе. Суть этого экстремального вида спорта заключается в хождении по специальной нейлоновой или полиэсторой стропе, натянутой меж стациональными объектами.

Подобная акция состоялась в городе впервые. В воскресенье, 2 октября, с 9 утра организаторы установили стропу между двумя 16-этажками, а все желающие могли прийти, чтобы походить по ней или просто посмотреть на экстремалов.