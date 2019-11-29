Барнаульцы просят разобраться со стаей собак, их хозяйкой и чиновниками
Собаки бегают за людьми, несмотря на их возмущения и жалобы
Жители барнаульского поселка Лебяжьего уже отчаялись в своих попытках убрать с улицы свору собак, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
По словам местных жителей, прохожих постоянно пугают свободно бегающие по улице собаки, которые к тому же не бродячие. При этом никто не в состоянии изменить ситуацию.
"Хозяйка категорически отказывается привязывать собак. Администрация также бездействует, хотя полиция передала им заявление уже месяц назад. Дети боятся ходить мимо их дома. Неужели каждый раз вызывать полицию?" – возмущаются жители поселка.
Уточняется, что было уже несколько жалоб. Однако собаки и поныне там. "Проходить там порой страшно. Осенью все четыре собаки нас с ребенком окружили", – подтверждают в соцсетях актуальность проблемы.