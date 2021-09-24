Барнаульцы просят установить светофор на одной из городских остановок

Горожане в сообществе Barnaul22 обратились к властям с просьбой установить светофор на остановке "Спортивная школа". Пешеходный переход на участке подписчик назвал "муравьиной тропой".

"Расположение на разных сторонах дороги магазинов "Мария-Ра", "Новэкс" и Петровского рынка заставляют людей не один раз совершать переход. И порой водителям приходится ждать, когда же появится "просвет" в потоке пешеходов", – отметил горожанин.

По словам автора сообщения, аналогичная ситуация возникает и на переходе у остановки "Рабочая".

В комментариях пользователи поддержали идею мужчины и согласились с тем, что установка светофора помогла бы исправить ситуацию.