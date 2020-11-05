Барнаульцы рассказали о свалке в исторической части города

По словам горожан, она расположена прямо на глазах прохожих

5 ноября 2020, 17:16, Илья Звягинцев

Житель города в сообществе Barnaul22 рассказал о том, что в исторической части краевой столицы образовалась свалка. По его словам, гулять рядом с этим местом опасно. 

40 свалок мусора убрали в Барнауле

40 свалок мусора убрали в Барнауле

"Центр города, туркластер. Между небоскребом Аверина и автомагазином располагается свалка. Проходя мимо, невозможно не увидеть эту красоту. С другой стороны – развалившийся забор, за которым любят собираться асоциальные личности", – рассказал горожанин. 

Он отметил, что рядом с этим местом расположены жилые дома и гуляют люди. Подписчики сообщества попросили местные власти обратить внимание на данный участок и разобраться с этим беспорядком.

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