Барнаульцы рассказали о свалке в исторической части города

Житель города в сообществе Barnaul22 рассказал о том, что в исторической части краевой столицы образовалась свалка. По его словам, гулять рядом с этим местом опасно.

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"Центр города, туркластер. Между небоскребом Аверина и автомагазином располагается свалка. Проходя мимо, невозможно не увидеть эту красоту. С другой стороны – развалившийся забор, за которым любят собираться асоциальные личности", – рассказал горожанин.

Он отметил, что рядом с этим местом расположены жилые дома и гуляют люди. Подписчики сообщества попросили местные власти обратить внимание на данный участок и разобраться с этим беспорядком.