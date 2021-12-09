Барнаульцы рассказали о взрыве на стройке рядом с жилым домом

Жители города в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о взрыве на стройке рядом с заселёнными домами. Хлопок произошёл по адресу ул. Промышленная, 4.

Момент взрыва попал на запись уличной камеры видеонаблюдения. Устройство сняло только облако огня, которое распространилось после хлопка.

От взрыва у автомобилей, припаркованных неподалёку, сработали сигнализации. Уточняется, что инцидент произошёл около 20:00 8 декабря.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина погиб после взрыва печи в частном жилом доме. Врачи пытались спасти жизнь пострадавшего, но не смогли.