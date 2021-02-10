Барнаульцы смогут бесплатно поиграть в футбол в манеже "Темп"

Барнаульцев зовут поучаствовать в очередных "Спортивных выходных". Акция состоится в субботу, 13 февраля. Помимо "Народной лыжни" в парках "Юбилейный", "Изумрудный", парке имени Ленина и бесплатного (с 20:00 до 02:00) подъемника на "Авальмане", которые уже были в прошлые выходные, запланированы и новые мероприятия.

Так, спортивный комплекс "Темп" открывает поле на всю ночь – с 0:00 до 07:00. Для участия необходимо сформировать свою команду (но не более 16 человек) и заранее забронировать время по телефону: 506-140. Бесплатная тренировка длится один час, написал на своей странице в Instagram министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Кроме того, бассейн "Обь" снизил цены на билеты. Два сеанса – в 21:00 и 22:00 – будут стоить 100 рублей.

Напомним, в ночь с 30 на 31 января "Карандин-Арена" и "Титов-Арена" устроили ночь бесплатных катаний для всех жалеющих. Сотни барнаульцев воспользовались этой возможностью и посетили ледовые дворцы. Акция повторилась в ночь с 6 на 7 февраля.