Барнаульцы сообщили о подтоплении села Лебяжье

В Барнауле жители села Лебяжье до сих пор не видят эффективности от мер, проводимых для предотвращения подтоплений, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

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"Несмотря на все обещания, выделения средств, установление дорогостоящих помп, вода все приходит и приходит. За 4 года, вследствие потопления, постройки приходят в негодность, в том числе и дом", - рассказала местная жительница.

В конце 2017 года сообщалось, что власти Барнаула намерены решить проблему подтопления домов грунтовыми водами в селе Лебяжье. Для этого в озеро должны были установить погружной насос, который будет автоматически функционировать круглый год.

Работы начались, когда уровень воды в озере достиг минимальной отметки. Подрядчик начал прокладывать трубы. Был использован метод горизонтального бурения на глубину четырех метров, что ниже уровня промерзания грунта. Также был построен водоотводный канал, прочищены отводные траншеи вдоль улиц.

Все работы планировалось закончить к концу 2017 года. На эти цели из городского бюджета выделили 1,7 млн рублей.