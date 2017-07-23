Барнаульцы сообщили об очередном "потопе" в городе

Фото: vk.com/barneos22

Новый "потоп" произошел после дождя в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" днем в воскресенье, 23 июля.

По их словам, вода скопилась на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом. Горожане отметили, что вода даже начала скрывать трамвайные рельсы, из-за чего на участке образовалась пробка.

Также автор видео отметил, что на дороге "тонут автомобили". "Пока известно о трёх утонувших", - написал он.