Барнаульцы стали чаще искать работу, где нужно водить и грузить

Эксперты "Авито Работа" выяснили, что жителей Барнаула по итогам первого полугодия 2019 года больше всего интересовали профессии водителя, грузчика и сварщика. Также в городе, как и в целом по стране, стали чаще интересоваться "работой с ежедневной оплатой" и "подработкой".

В России чаще всего в первом полугодии в разрезе профессиональной деятельности чаще искали профессии электрика, сварщика и разнорабочего. Количество запросов "электрик" выросло за год почти на 10%, "сварщик" – на 2%, "разнорабочий" – на 15%.

При этом наибольшая динамика по сравнению с прошлым годом была зафиксирована в других профессиях. Россияне стали чаще интересоваться профессиями "сантехник" (+22%), "охранник" (+20%) и "водитель категории Е" (+19%). Отрицательную динамику по количеству запросов (-4%) показала только профессия уборщицы.

У жителей крупнейших городов ситуация немного другая – наибольший интерес вызвала профессия водителя. Данная специальность оказалась на первом месте в 19 из 23 российских регионов. В Москве и Воронеже лидирует профессия администратора, в Самаре – грузчика, а в Саратове – уборщицы.

Также в топ поисковых запросов по профессиям каждого конкретного города входят продавцы, администраторы, грузчики, курьеры, менеджеры.

В Барнауле в первом полугодии 2019 года горожане чаще всего искали профессии водителя, грузчика, сварщика, разнорабочего и электрика.

За год россияне стали активнее интересоваться поиском работы и подработки – количество поисковых запросов со словами "работа" и "подработка" выросло на 10,3% и 13,1% соответственно. При этом поисковый запрос "работа с ежедневной оплатой" стал интересовать на 23,3% чаще, чем в 2018 году. Кроме того, в топ запросов попала "работа на дому", но интерес к ней с прошлого года упал на 10,5%.