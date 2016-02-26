Барнаульцы впервые могут поклониться иконе и мощам Матроны Московской

Икону и ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской впервые привезли в Никольский храм Барнаула из Калмыцкой и Элистинской епархии. Об этом сообщается на сайте Алтайской митрополии.

Священники Барнаульской епархии во главе с благочинным, иереем Олегом Голубитских, ключарем Никольской церкви ежедневно совершают перед святынями молебны и читают акафисты.

Верующие смогут поклониться святыням в свободном режиме до 5 марта. После этого они на две недели торжественно будут перенесены в Покровский кафедральный собор.

По преданию, родители Наталья и Дмитрий Никоновы сначала хотели оставить слепую дочь в приюте, но мать передумала после того, как ей приснился необыкновенный сон: белая птица необычайной красоты, но слепая, села на её груди. Наталья Никонова решила, что сон был вещий. С восьми лет Матрона лечила больных и предсказывала будущее. В 18 лет у неё отнялись ноги. Примерно в 1925 году Матрона переехала в Москву и жила там, где придется – у друзей и знакомых, но не у своих братьев. Есть слухи о том, что в 1941 году к ней приезжал Иосиф Сталин. Помимо всего прочего, она предсказала свою смерть за три дня, продолжая принимать людей в свои последние дни. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве, могила стала местом неофициального паломничества.