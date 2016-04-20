Барнаульцы заблаговременно пришли на открытие новой "Ленты" в ТЦ "Пионер"

Фото: Вячеслав Кондаков

Более сотни человек заблаговременно пришли на открытие нового гипермаркета "Лента" в Барнауле.

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Прочее Техническое открытие ТЦ "Пионер" состоится 20 апреля

Как передает с места событий корреспондент портала Amic.ru, возле ТРЦ "Пионер", на первом этаже которого и будет работать гипермаркет, собралось уже более 100 человек.

Народ постоянно прибывает. За несколько минут до открытия количество людей, по оценке нашего корреспондента, возросло примерно до трех сотен

Посетители мероприятия отмечают, что пришли в надежде получить дисконт и наборы продуктов.

Напомним, что открытие первого этажа торгового комплекса "Пионер" намечено на 12:00.