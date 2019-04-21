Барнаульцы жалуются на свалку мусора в лесу возле Павловска

Жители Барнаула в паблике Barnaul 22 пожаловались на свалку мусора в лесу неподалеку от Павловска.

Авторы снимков считают, что все отходы, разбросанные по участку, были вывезены с одного из пищевых предприятий столицы Алтайского края.

В доказательство такой версии они приводят снимки маркировки и других бумаг, обнаруженных в месте незаконного складирования мусора.

Комментаторы предположили, что такое могло произойти по вине недобросовестного сотрудника, который вместо полигона ТБО мог вывалить отходы в лесу, а деньги на въезд в полигон – забрать себе.

Местные жители порекомендовали предприятию убрать мусор на участке, пока этим случаем не заинтересовались правоохранительные органы.