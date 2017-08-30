Барнаулец испугался отказа в получении кредита и напал на офис микрозаймов

Фото: ok.ru

Полиция в Барнауле задержала мужчину, которого подозревают в вооруженном нападении на офис микрозаймов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По информации правоохранителей, в середине текущего месяца мужчина 1985 года рождения пошел в микрофинансовую организацию оформить кредит.

При этом мужчина вспомнил о просроченной задолженности и предположил, что ему откажут в займе. Поэтому горожанин решил завладеть деньгами преступным путем.

"Войдя в помещение, он достал предмет, похожий на оружие, и направил на кассира. Получив наличность, быстро скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 10 000 рублей. Избавившись от одежды, уехал на дачу, где жил несколько дней", - уточняют в полиции.

Вскоре злоумышленник был задержан и дал признательные показания.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.



