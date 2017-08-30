Барнаулец испугался отказа в получении кредита и напал на офис микрозаймов
От полиции злоумышленник пытался скрыться на даче
Фото: ok.ru
Полиция в Барнауле задержала мужчину, которого подозревают в вооруженном нападении на офис микрозаймов, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации правоохранителей, в середине текущего месяца мужчина 1985 года рождения пошел в микрофинансовую организацию оформить кредит.
При этом мужчина вспомнил о просроченной задолженности и предположил, что ему откажут в займе. Поэтому горожанин решил завладеть деньгами преступным путем.
"Войдя в помещение, он достал предмет, похожий на оружие, и направил на кассира. Получив наличность, быстро скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 10 000 рублей. Избавившись от одежды, уехал на дачу, где жил несколько дней", - уточняют в полиции.
Вскоре злоумышленник был задержан и дал признательные показания.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.