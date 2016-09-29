Барнаулец, избивший до смерти должника, предстанет перед судом

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Житель Барнаула, которого прокуратура обвиняет в причинении смерти по неосторожности, пойдет под суд за убийство должника, сообщает пресс-служба алтайского ведомства.

Инцидент произошел еще в мае этого года. Известно, что обвиняемого попросили поговорить с мужчиной, который задолжал его знакомому одну тысячу рублей. Когда подсудимый встретился с должником, то сразу ударил его кулаком в лицо. Потерпевший, не удержав равновесие, упал и ударился головой об асфальт.

В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму. На место ЧП сразу приехали врачи, но спасти мужчину не удалось.