Барнаулец, избивший до смерти должника, предстанет перед судом
ЧП случилось в мае этого года. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности
29 сентября 2016, 15:33
Фото: pixabay.com
Житель Барнаула, которого прокуратура обвиняет в причинении смерти по неосторожности, пойдет под суд за убийство должника, сообщает пресс-служба алтайского ведомства.
Инцидент произошел еще в мае этого года. Известно, что обвиняемого попросили поговорить с мужчиной, который задолжал его знакомому одну тысячу рублей. Когда подсудимый встретился с должником, то сразу ударил его кулаком в лицо. Потерпевший, не удержав равновесие, упал и ударился головой об асфальт.
В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму. На место ЧП сразу приехали врачи, но спасти мужчину не удалось.
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