Барнаулец организовал преступную группу по незаконной продаже лекарств – СК

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Организатора преступной группы, занимавшейся сбытом незарегистрированных лекарственных средств в особо крупном размере, задержали силовики в Барнауле.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, 32-летний барнаулец вместе с другими лицами в период с декабря 2015-го по март 2016 года ввозил на территорию России из азиатских и европейских стран незарегистрированные в РФ лекарственные средства, содержащие ботулинический токсин типа А, используемые в косметологии.

"Указанные препараты в крупном размере участники ОПГ сбывали в сфере индустрии красоты на территории Алтайского края и в других субъектах, делая рекламу через сайт в сети Интернет", - указывают в Следственном комитете.

Правоохранители провели масштабные обыски по 15 адресам, в том числе по месту жительства и работы участников преступной группы, а также в ряде салонов красоты. В итоге следователи изъяли документы, порядка 700 лекарственных препаратов трех десятков наименований, денежные средства и банковские карты.

Организатор преступной группы задержан. В скором времени решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование продолжается.