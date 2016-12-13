Барнаулец победил чемпиона Fight Exclusive Night на турнире ACB

Барнаульский боец Шараф Давлатмуродов одержал вторую победу подряд на турнире Absolute Championship Berkut в Ростове-на-Дону. Соперником Шарафа на этот раз стал бразильский боец Джоилтон Сантос, чемпион европейской организации Fight Exclusive Night.

Наш боец контролировал ход боя на протяжении всех трех раундов и одержал победу единогласным решением судей. Данная победа приблизила Шарафа к титулу организации в полусреднем весе, обладатель которого определится в конце декабря в бою между американским бойцом Бреттом Купером и Асланбеком Саидовым из Польши.

"Соперник оказался очень достойный, хорошо держал удар. Очень рад одержать очередную победу и с нетерпением жду следующего боя, который, надеюсь, приведет меня к титульному бою", – поделился эмоциями Шараф Давлатмуродов.

Напомним, что Шараф выступает от барнаульской промоутерской компании Top Team Management, основателями которой являются Александр Локтев и Евгений Шевченко.