Барнаулец победил на чемпионате Российского студенческого союза по ММА

В последние январские выходные в Омске состоялся чемпионат России по ММА среди студентов. Данное событие имело знаковый характер, так как это был первый чемпионат Российского студенческого союза по смешанным единоборствам.

Дмитрий Бабкин, барнаульский боец, воспитанник клуба "Top Team Siberia", защищая честь Алтайского края и АлтГТУ, стал чемпионом данных соревнований, тем самым оставив след в истории данного вида спорта и первого чемпионата. Дмитрий отметил, что ему противостояли соперники из Якутии, Республики Тыва и Омской области.

"Хотелось бы отметить финальную встречу с оппонентом из Омска, который оказал сильное сопротивление и был близок закончить бой досрочно удушающим приёмом, но мне удалось перетерпеть этот натиск и уверенно выиграть встречу. Соперничать с местным спортсменом при поддержке публики – крайне непростая задача", - вспоминает соревнования Дмитрий Бабкин.

Дмитрий впервые представлял не только центр смешанных единоборств "Top Team Siberia", но и Алтайский государственный технический университет им. Ползунова, в котором спортсмен обучается на данный момент. Чемпион хотел бы отметить своих преподавателей Черданцева Павла Олеговича и Нечаева Константина Сергеевича за высокий уровень преподавания своих дисциплин и помощь в более ранней сдаче экзаменов ввиду его отъезда на турнир.

Дмитрий Бабкин недавно стал мастером спорта по ММА, являясь вторым в крае мастером по данному виду. Первым стал Шараф Давлатмуродов, который также представляет клуб "Top Team Siberia", но уже по профессионалам ММА.

Руководителями клуба "Топ Тим Сибирь" являются Евгений Шевченко и Александр Локтев, депутат Барнаульской городской Думы.