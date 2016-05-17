Барнаулец почти полгода ходил с ножом в теле – соцсети

Фото: vk.com/barneos22

Житель Барнаула проходил с ножом в теле около пяти месяцев. Об этом сообщил пользователь группы Barnaul22 "ВКонтакте".

По его словам, барнаулец пришел в поликлинику во вторник, 17 мая, чтобы вырезать жировик, который его очень беспокоил, но, как оказалось, это был не жировик, а половина ножа.

"С 1 на 2 января мне было нанесено 3 ножевых, "скорая", все дела. Была одна странность: следователи изъяли только половину ножа. Спасибо хирургу в поликлинике, которая заметила вторую половину ножа. Врач сказал, это чудо, что нож не пошел к сердцу или к костному мозгу", – цитирует пользователь пострадавшего.

Также барнаулец выразил врачам большую благодарность.