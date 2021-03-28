Барнаулец похитил у возлюбленной и её дочери золотые украшения и сдал их в ломбард

В Барнауле полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из квартиры местной жительницы, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Со слов 49-летней горожанки, у неё украли золотые изделия, телефон и 15 тысяч рублей. Ущерб женщина оценила в 30 тысяч. При этом от действий злоумышленника пострадала и дочь потерпевшей – у нее похитили украшения стоимостью 50 тысяч рублей.

"Как было установлено, заявительница проживала в квартире совместно с дочерью, зятем и внуками. С января текущего года потерпевшая стала проживать с ранее судимым мужчиной 1978 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили его причастность к совершению данного преступления. Ювелирные изделия были изъяты в ломбарде, мужчина дал признательные показания", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину".