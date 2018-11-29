Барнаулец получил 11 лет за стрельбу по квартирантам-должникам из автомата

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Суд назначил наказание барнаульцу по громкому уголовному делу о стрельбе из автомата по квартирантам-должникам — мужчина приговорен к сроку в колонии строгого режима.

Напомним, что преступление было совершено вечером 29 октября прошлого года в одной из квартир дома по улице 40 лет Октября.

Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что обвиняемый 1961 года рождения вооружился автоматом конструкции Калашникова, взял с собой не менее 120 патронов, пять гранат, тротиловую шашку, взрывные устройства, топор и нож.

С этим арсеналом он пришел в квартиру, где проживали потерпевшие. "После того, как квартиранты открыли входную дверь, осужденный открыл стрельбу из автомата по двум мужчинам и женщине. Затем, наведя автомат на двух женщин, стал угрожать им убийством, требуя не позднее следующего дня оплатить арендную плату и съехать с квартиры. После этого скрылся с места происшествия", — уточняют обстоятельства случившегося в правоохранительном ведомстве.

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Двух мужчин в тяжелом состоянии доставили в больницу. Они остались живы благодаря своевременной медицинской помощи. Женщине был причинен легкий вред здоровью.

В тот же вечер стрелка задержали. У него изъяли весь находившийся при нем боевой арсенал, а в квартире были обнаружены еще один автомат конструкции Калашникова, 35 патронов и 28 боеприпасов к подствольному гранатомету.

Мужчину признали виновным в покушении на убийство, умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия, угрозе убийством, а также в хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Также обвиняемый должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.